Ilha do Mel vai sediar etapa do Campeonato Brasileiro de Surfe

A Ilha do Mel, no Paraná, vai receber etapa do Campeonato Brasileiro de Surfe, nos dias 14 e 15 de setembro. A competição somará ao campeão 3 mil pontos no ranking nacional, a segunda maior pontuação da disputa nacional. O Eco Ilha Pro Surf 2019 é uma realização da Associação de Surf de Paranaguá (Aspar) e contará com a participarão de atletas de todo o Brasil.

Raoni Monteiro, 11º do ranking nacional, avalia a etapa como uma das mais importantes do País. “Estarei na Ilha do Mel com a intenção de somar pontos e conseguir os melhores resultados. Corremos atrás dos campeonatos mais importantes justamente para poder fazer mais pontos e receber uma premiação boa. Acredito que isso é bem importante para nossa carreira”, disse o carioca à Associação Brasileira de Surf Profissional.

Em nota no site da Paraná Turismo, o presidente da entidade apoiadora do evento, João Jacob Mehl falou sobre a importância da realização de ações para fomentar o turismo fora da temporada de verão e incentivar o comércio local. “Neste período, se não houver uma competição ou alguma coisa que faça com que as pessoas venham à região, o comércio sofre mais e os investimentos são menores. Proporcionando atividades constantes no litoral, os proprietários dos imóveis, dos restaurantes e dos hotéis vão consequentemente investir mais."

O evento ainda terá uma ação ambiental, com o mutirão de limpeza na Praia de Fora e separação de materiais recicláveis. O público poderá também fazer aulas de yoga e participar de atividades da equipe do Serviço Social do Comércio (Ses-PR), como medição da pressão arterial e exames de glicemia.

Depois da Ilha do Mel, será a vez de Quissamã, no Rio de Janeiro, receber uma etapa do Campeonato Brasileiro de Surf. A disputa acontecerá nos dias 21 e 22 de setembro, segundo calendário da Abrasp.