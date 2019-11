Surfistas brasileiros mostram empolgação para a disputa da Tríplice Coroa Havaiana

O Havaí recebe todos os anos o fechamento do calendário do surfe. Em jogo estarão as vagas no Circuito Mundial, a permanência na elite e o título mundial no Pipe Masters. Além disso, a última etapa em Pipeline definirá os dois brasileiros que representarão o País nos Jogos Olímpicos de Tóquio (no feminino Silvana Lima deve carimbar sua vaga em Maui e Tatiana Weston-Webb já está garantida). Outra atração é a possível presença de John John Florence, bicampeão mundial e que retorna após grave lesão no joelho no Oi Rio Pro, em Saquarema.

A primeira etapa da Tríplice Coroa Havaiana começa nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), na praia de Haleiwa, com a presença de 21 brasileiros. Se os tops do Circuito Mundial de Surfe, como Italo Ferreira, Gabriel Medina e Filipe Toledo, não vão competir, muitos outros atletas nacionais enxergam no evento a chance de participar da elite na próxima temporada.

O evento distribui 10.000 pontos ao campeão para o QS, o ranking da divisão de acesso. É o momento que muito surfista tenta aproveitar para carimbar sua vaga para a elite no próximo ano. Quatro brasileiros estão em boa situação no ranking (Jadson André, Yago Dora, Alex Ribeiro e Miguel Pupo) e alguns vão tentar pontos preciosos para ajudar na classificação. São os casos de Samuel Pupo, Deivid Silva e Jesse Mendes, entre outros.

Todos esses citados já entram diretamente na terceira fase, por estarem bem posicionados no ranking mundial. Outros dois brasileiros que evitarão as duas primeiras fases são Michael Rodrigues e Willian Cardoso. Alguns têm a chance de permanecer na elite, pois falta ainda a disputa do Pipe Masters. Mas outros sabem que o Hawaiian Pro e o Vans World Cup of Surfing, em Sunset Beach, distribuem muitos pontos para o ranking do QS.

Atualmente, o jovem Samuel Pupo está na nona posição do ranking. Classificam dez para a elite e ele está perto da zona de corte. Então, não pode bobear e terá de trocar pontos (são computadas as cinco melhores etapas de cada atleta) para se manter na zona de classificação. "Espero que todo mundo que já está dentro consiga se manter lá em cima. Preciso manter a calma, continuar concentrado e manter o mesmo ritmo da Europa que deu certo", disse o surfista de Maresias, que fez muitos pontos na perna europeia.

Já Alex Ribeiro, por sua vez, está na terceira posição e praticamente garantido no Circuito Mundial em 2020. "Estou tranquilo pela minha posição no ranking, mas quero fazer bons resultados no Havaí e espero que ano que vem seja melhor ainda", afirmou o atleta, que tem mais de 21 mil pontos contando as cinco etapas que mais somou na temporada.

No ano passado, o vencedor da Tríplice Coroa Havaiana, prestigioso troféu que é dado para quem somar mais pontos nas etapas de Haleiwa, Sunset e Pipeline, foi o brasileiro Jesse Mendes. Antes dele, em 2015, Gabriel Medina havia sido o primeiro brasileiro a vencer. Agora, Jesse quer repetir a dose. "O Havaí é um lugar onde me sinto bem. Vou desde os 12 anos de idade, faz 14 anos que faço isso, então espero fechar com ótimo desempenho e conseguir um bom resultado nas últimas etapas", avisou.

Outro brasileiro que vai tentar somar pontos, mas sem tanta pressão, é Alejo Muniz. Ele já fez parte da elite, estava fora neste ano e em uma das primeiras etapas da temporada, o Hang Loose Pro Contest em Fernando de Noronha, o surfista acabou machucando o joelho, passou por cirurgia e perdeu muitos eventos. Está em 118º lugar e só um milagre o colocaria de volta na elite. "Vou competir as duas etapas no Havaí, mas sem focar em muito resultado. Quero competir para voltar melhor no próximo ano", explicou.