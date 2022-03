Surfistas homenageiam mulheres esportistas com nome na lycra de competição; veja lista

A WSL (Liga Mundial de Surfe, na sigla em inglês) está fazendo uma homenagem especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. A entidade pediu que cada atleta que está disputando o MEO Pro Portugal, em Peniche, escolhesse uma esportista que fosse referência em sua carreira.

Depois das escolhas, a entidade confeccionou as lycras de competição com o sobrenome dessas mulheres. O campeão olímpico Italo Ferreira está homenageando Ana Marcela Cunha, ouro na maratona aquática nos Jogos de Tóquio. Filipe Toledo, vice-campeão mundial, fez questão de colocar o nome da tenista Maria Esther Bueno.

"A Ana Marcela é uma mulher maravilhosa e medalhista de ouro na última Olimpíada. Ela é um exemplo para o mundo inteiro e uma pessoa muito especial. Ela é do Nordeste do Brasil, como eu, e representa muito para a nossa região", afirmou Italo.

Já a tenista Naomi Osaka foi homenageada por Kanoa Igarashi e pelo brasileiro Samuel Pupo. "São muitos motivos para colocar o nome dela na minha lycra. Ela tem impactado o tênis nos últimos anos, além de liderar alguns protestos sociais importantes. É muito inspirador ver isso não apenas para o tênis, mas para o mundo em geral. Por isso, tenho muito orgulho em ter o nome da Naomi Osaka nas minhas costas", comentou Samuca.

Existes representantes na lista de escolhas de diversas modalidades esportivas diferentes, inclusive MMA, com atletas do UFC. E muitas das homanagens não são apenas para mulheres que tiveram ou têm êxito em seus esportes, mas também para atletas que fizeram coisas para melhorar o mundo ou lutaram para combater as desigualdades.

Confira a lista de esportistas homenageadas no surfe: