Surpresa da 1ª rodada, Paulista pega Comercial

Satisfeito com o futebol apresentado na estreia, no Canindé, o técnico Sérgio Baresi não vai fazer mudanças no Paulista.

Já o Comercial tenta apagar a má impressão da 1.ª rodada quando perdeu em casa. O técnico Márcio Fernandes não contará com o zagueiro Marcel, suspenso, e o meia Luís Augusto, machucado.

Também hoje, só que às 17h, Mirassol e Catanduvense tentam a reabilitação. O jogo será em Mirassol. E, no mesmo horário, o Botafogo, que foi goleado pelo São Paulo, recebe o XV, que empatou com o Santos em Piracicaba. O Botafogo não terá o zagueiro Daniel Horst, machucado, que será substituído por Henrique Mattos. Já o XV pode ter André Cunha e Savoia, que entraram bem no 2.º tempo contra o Santos, como titulares, nos lugares de Ricardinho e Vinicius Reis.

Às 21h50, Linense e São Caetano, que começaram bem, vencendo seus jogos, duelam em Lins.