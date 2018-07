Surpresa na Olimpíada de Pequim

Daynara de Paula

Nadadora

ATLETA FOI PEGA EM EXAME REALIZADO EM MEDELLÍN

Daynara surgiu no cenário da natação brasileira ao conquistar a vaga para a Olimpíada de Pequim na última competição para a obtenção de índices: o Troféu Maria Lenk. Com a marca de 59s30, garantiu lugar na disputa dos 100 m borboleta. Em Pequim, não passou das eliminatórias, mas teve melhor desempenho no Mundial de Esportes Aquáticos, em 2009, quando foi finalista (8.º lugar) nos 50 m borboleta.