Surto de covid-19 no Carlos Barbosa adia jogo contra o Corinthians no futsal

Assim como no futebol e no vôlei, casos de covid-19 tem impactado outras competições. Na noite de quinta-feira, a Liga Nacional de Futsal (LNF) informou que a partida entre Carlos Barbosa e Corinthians, pela rodada de volta das quartas de final, marcada para este domingo, em Carlos Barbosa (RS), foi adiada por causa de um surto do novo coronavírus no time gaúcho.

De acordo com um comunicado oficial divulgado pela organização da competição, o adiamento foi decidido após o Carlos Barbosa anunciar 15 casos de covid-19 em seu elenco, sendo 13 atletas e dois integrantes da comissão técnica. Ainda não foi definida uma nova data para o duelo.

Leia Também Por coronavírus, Fifa adia Mundial de Futsal e torneios femininos para 2021

Dentre os infectados estão os três goleiros do Carlos Barbosa, o que tira qualquer possibilidade de realização do jogo na data programada. Segundo a direção do time gaúcho, todo o grupo foi mantido em isolamento e os trabalhos foram suspensos. Todos os atletas estão bem e a maioria não apresenta sintomas. Alguns apresentaram a perda de olfato e estão sendo monitorados pelo médico Paulo Nery.

Apesar da detecção de casos de covid-19 no Carlos Barbosa, o regulamento da Liga Nacional de Futsal não obriga os clubes a realizarem testes periódicos para o novo coronavírus em seus jogadores e funcionários. Desde o início da competição, a entidade vem monitorando as equipes através de inquéritos epidemiológicos, onde as franquias são obrigadas a monitorar eventuais sintomas em todos os envolvidos nas partidas.

ACBF confirma casos de Covid-19 na equipe. Leia a nota: https://t.co/kNNnkVsiPp pic.twitter.com/QkSPFmhaqd — ACBF/ Carlos Barbosa (@acbf) November 19, 2020

No duelo de ida entre Corinthians e Carlos Barbosa, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, no último domingo, os times empataram por 2 a 2.

Os outros confrontos das quartas de final da Liga Nacional são: Joinville-SC x Pato Futsal-PR (atual campeão), Sorocaba-SP x Cascavel-PR e Tubarão-SC x Praia Clube-MG.