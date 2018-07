Suspeito de assassinato, jogador da NFL é detido Aaron Hernández, jogador do New England Patriots, equipe da liga de futebol americano dos Estados Unidos, deixou a sua casa algemado por policiais, nesta quarta-feira, mais de uma semana depois de um atleta semiprofissional de Boston ter sido encontrado morto em um setor industrial a quase dois quilômetros da casa do tight end (posição de quem atua no setor ofensivo) da equipe norte-americana.