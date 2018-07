Suspenso da Olimpíada, Kuwait cobra indenização de US$ 1 bilhão do COI Com seu comitê olímpico suspenso e, por consequência, proibido de participar com bandeira própria dos Jogos Olímpicos do Rio, o governo do Kuwait anunciou nesta quinta-feira que vai processar o Comitê Olímpico Internacional (COI) em US$ 1 bilhão. O caso será levado à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça.