Suspenso do boxe, Chisora recorre e quer luta com Haye Um mês após brigar com David Haye durante entrevista coletiva após uma luta, o britânico Dereck Chisora entrou com um recurso contra a suspensão da sua licença do boxe. O peso pesado, de 28 anos, foi destituído de sua licença por tempo indeterminado após ser ouvido por quatro horas pelo Conselho de Controle do Boxe Britânico (BBBC, na sigla em inglês) em 14 de março.