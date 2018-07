Suspenso por doping, britânico Chambers treina para Londres

Chambers venceu no domingo a seletiva britânica na prova de 60 metros para o mundial indoor de Istambul em março, e disse que está treinando duro para Londres com a esperança de ter sua suspensão revertida.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) se reúne no dia 12 de março para determinar a legalidade da regra do Comitê Olímpico Britânico que impede atletas de disputarem Jogos Olímpicos após punições por doping, como no caso de Chambers.

"Tenho que me preparar e se a porta for aberta pelo menos estarei preparado e poderei competir no auge da minha capacidade", disse o atleta, de 33 anos, ex-campeão europeu.

"Isso está na minha cabeça, mas está fora do alcance das minhas mãos. Se isso não acontecer, então tenho o campeonato europeu em Helsinque (em junho)."

Chambers foi excluído dos Jogos Olímpicos após ter sido suspenso por dois anos, em 2003, pelo uso do esteróide anabólico proibido THG. Ele voltou ao esporte após o período de suspensão e conquistou o título europeu e mundial indoor dos 60 metros em 2009 e 2010, respectivamente.