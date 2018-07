Suspensões mostram 'robustez' do programa antidoping, diz IAAF

A onda de casos de doping entre os principais atletas russos mostra a "robustez" do programa de combate ao uso de substâncias proibidas do esporte em um momento em que o atletismo está se recuperando de uma série de escândalos, disse a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês), nesta segunda-feira.

Neste ano, até agora, as suspensões por doping foram aplicadas a sete russos medalhistas em grandes campeonatos, incluindo quatro campeões olímpicos. As últimas punições foram aplicar na última sexta-feira para a atual campeã olímpica dos 3 mil metros com obstáculos, Yulia Zaripova, e para Tatyana Chernova, campeã mundial do heptatlo em 2011.

A entidade, em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, disse que os dois casos são "o mais recente exemplo da robustez do programa antidoping da IAAF". A associação destacou que mais de 40 "atletas de elite" foram punidos com base em perfis anormais do passaporte biológico.

O programa, iniciado em 2009, controla os parâmetros sanguíneos de um atleta em busca de sinais de doping. No mês passado, a IAAF disse que 23 de 37 punições impostas a partir do passaporte biológico foram dadas aos atletas russos.

Zaripova está entre os punidos em razão do programa e agora enfrenta a possibilidade de perder sua medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de 2012. Chernova foi pega em uma reanálise de amostras do Mundial de 2009. Ela foi banido por dois anos e teve mais dois anos de seus resultados anulados.

Anteriormente, cinco marchadores russos, sendo três deles medalhistas de ouro olímpicos, receberam suspensões que variavam entre três anos e dois meses ao banimento por toda a vida. Eles foram despojados de cincos medalhas em Mundiais de Atletismo.