Susto de Alonso na F-1 e estaduais agitam final de semana esportivo

Ainda abalada pelo grave acidente com Jules Bianchi, no último GP do Japão, o circo da Fórmula 1 tomou mais um grande susto neste final de semana.Durante os treinos da pré-temporada, que estão acontecendo em Barcelona, o piloto da McLaren acabou batendo e está em observação. Outra nota triste do final de semana foi novamente a violência no futebol brasileiro, com 120 torcedores presos por brigas antes do clássico carioca. Confira os principais momentos do final de semana esportivo: