Sutilezas que só o resultado explica

Repare na chegada de Fernandão ao São Paulo. É mais simples do que parece. Depois de três partidas, a impressão que se tem é que ele passou a vida toda no Morumbi. Na verdade, houve um encaixe perfeito no estilo da equipe, acostumada a ter profundidade no ataque com Washington, mas sem a mesma qualidade no passe e a percepção do jogo do novo contratado.

Fernandão é um facilitador. Essa talvez seja a melhor definição para um jogador inteligente dentro e fora de campo. É verdade também que houve uma radical mudança de comportamento do time, além da recuperação do sistema com três zagueiros. Os laterais ganharam mais liberdade e o ataque se transformou com o acentuado crescimento do futebol de Marlos e de Dagoberto. O mesmo se passa com Hernanes, autor do primeiro gol do time e do passe do segundo, o de Fernandão, na vitória sobre o Internacional.

Desde a sua contratação, Ricardo Gomes se dedicou a mudar o formato da equipe. Buscava um 4-4-2 mais ortodoxo. Investiu tanto na mudança que quase virou parte dela. Hoje, o sistema com três zagueiros, que os times europeus não utilizam há muito tempo, é o que faz o São Paulo funcionar.

Sutilezas. Veja também o caso de José Mourinho, campeão europeu no sábado pela Internazionale de Milão. O futuro treinador do Real Madrid, o maior salário para a função no planeta, é bastante seguro e convincente ao explicar como organiza suas equipes: "É muito claro que para assumir o controle do jogo é necessário ter a bola. Assumir o jogo é ter a bola e desfrutar dele".

Carlos Alberto Parreira, campeão mundial com o Brasil, hoje sofrendo para fazer da África do Sul uma equipe de futebol, provou em 1994 que a posse de bola mantém o adversário distante, controlado. Faz muito sentido, mas não para a Internazionale, que assumiu o controle da partida mesmo sem a bola, comprovando que cada jogo tem sua história.

Na vitória sobre o Bayern, a defesa "italiana" esteve mais uma vez impecável, mas a posse de bola do time foi simbólica para um campeão: apenas 34%. Pouco para confirmar o discurso e o suficiente para liquidar com o adversário. Essa Mourinho ficou devendo.

O treinador português é rigoroso com a organização tática, acredita que por meio dela todo o resto se resolva, inclusive a estrutura psicológica da equipe. A movimentação do campo e a coesão de tarefas nos apresentam um time adestrado, capaz de tirar Samuel Eto"o da cara do gol e transformá-lo em atacante marcador. Onde está a beleza nisso? Essa é outra discussão, que certamente entrará na pauta da nova equipe de Morinho. Sem o francês Ribéry, suspenso, restava ao Bayern despejar o jogo no holandês Robben, habilidoso e contundente, mas absorvido pela marcação perfeita de Chivu, Pandev, Cambiasso e Samuel, o lado esquerdo da Inter.

O argentino Diego Milito fez dois belos gols e resolveu a parada. O primeiro deles nos remete novamente ao campo das sutilezas do futebol. Diante das teorias e da complexidade tática da partida, o gol saiu da forma mais simples. O goleiro Júlio César mandou a bola para o ataque, Milito a passou de cabeça para Snejder e a recebeu de volta para marcar. O segundo surgiu num contra-ataque, também resultado de uma Internazionale extremamente cuidadosa na defesa. O futebol tem sutilezas que só o resultado explica.