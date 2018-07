Suzuki anuncia que retornará à MotoGP em 2015

Além de anunciar o retorno, a Suzuki também definiu que Davide Brivio será o diretor esportivo da equipe. Além disso, o francês Randy de Puniet, que participa da atual temporada da MotoGP pela equipe Aspar, foi escolhido para ser o piloto de desenvolvimento da equipe.

A Suzuki tem longa tradição na MotoGP e possui seis títulos mundiais. O último deles foi conquistado pelo norte-americano Kenny Roberts Jr. em 2000, quando o campeonato ainda tinha o nome de Mundial de 500 cilindradas.

Enquanto a Suzuki anuncia a sua volta para 2015, a temporada 2013 da MotoGP segue em disputa. Após a realização de seis da 18 provas previstas para o campeonato, a liderança está com o espanhol Dani Pedrosa. A próxima etapa, no circuito de Assen, na Holanda, será disputada no dia 29 de junho.