Suzuki oficializa volta à MotoGP e anuncia pilotos

A Suzuki apresentou a moto que será utilizada pela equipe em 2015, a GSX-RR, e começou a ser desenvolvida em 2012. Ela será guiada por dois espanhóis, sendo que Viñales atualmente compete na Moto2, enquanto Aleix Espargaró, piloto da Forward Yamaha, subiu ao pódio da MotoGP pela primeira vez no último fim de semana, quando terminou a etapa de Aragão em segundo lugar.

A Suzuki tem longa tradição na MotoGP e possui seis títulos mundiais. O último deles foi conquistado pelo norte-americano Kenny Roberts Jr. em 2000, quando o campeonato ainda tinha o nome de Mundial de 500 cilindradas. A equipe da fabricante de motos e carros, porém, estava afastada do campeonato desde o final da temporada 2010.

Enquanto a Suzuki oficializa o seu retorno em 2015, a temporada 2014 segue para a disputa da 15ª etapa, que será realizada em Motegi, no Japão, em 12 de outubro. Faltando quatro provas para o encerramento do campeonato, o espanhol Marc Márquez é o líder e está bem próximo de assegurar o segundo título consecutivo, pois tem 75 pontos de vantagem para o segundo colocado, o também espanhol Dani Pedrosa.

O campeonato de 2015, já com a presença da Suzuki, está previsto para começar no dia 29 de março, com a realização da etapa do Catar, no circuito de Doha.