Sydney FC oficializa a contratação do gremista Bobô

O destino do atacante Bobô está definido. Sem atuar pelo Grêmio nas últimas semanas por ter recebido uma oferta do exterior, o jogador foi oficializado nesta segunda-feira como novo reforço do Sydney FC para a temporada 2016/2017 do futebol australiano.

No início de agosto, a diretoria do Grêmio anunciou que Bobô estava de saída do clube após receber uma proposta considerada irrecusável de um clube de fora do País. Mas a equipe gaúcha decidiu não revelar qual era o destino do atacante, que agora está confirmado ser o Sydney FC.

Bobô, de 31 anos, vinha sendo reserva no Grêmio e tinha contrato até o final do ano. Contratado pelo clube em julho de 2015, disputou 55 partidas, com 14 gols marcados. Agora voltará a atuar fora do Brasil, onde jogou na Turquia por Besiktas e Kayserispor. Já no País, iniciou a carreira no Corinthians e também passou pelo Cruzeiro.

"Estou muito feliz em fazer parte do Sydney FC, é um clube enorme, com uma grande chance de ganhar títulos nesta temporada", disse o novo camisa 9 do clube australiano. "Eu acredito que estou chegando ao Sydney FC para ganhar troféus e não estaremos satisfeitos até que tenhamos conseguido isso", acrescentou Bobô ao site oficial do Sydney FC.