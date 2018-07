Taça Brasil de saltos ornamentais seleciona atletas para a Copa do Mundo e os Jogos Sul-Americanos

RIO - Entre quinta-feira e domingo, os melhores saltadores do país estarão no Parque Aquático Júlio de Lamare, para disputar a Taça Brasil de Saltos Ornamentais, a última competição do ano para a modalidade. A competição reúne saltadores dcerca de 40 atletas e nove clubes nacionais. Além da disputa entre clubes, está em jogo a tomada de índice para a Copa do Mundo de 2012 e o Campeonato Sul-Americano Absoluto, que será realizado em Belém/PA, no mês de março do próximo ano, para o qual serão convocados no máximo quatro atletas no masculino e quatro no feminino.

Já para a Copa do Mundo de Saltos garantem vaga os atletas que alcançarem as duas melhores marcas (acima do índice) em cada prova individual e a melhor marca nas provas de sincronizados, tanto no masculino quanto no feminino.

PROGRAMAÇÃO:

QUINTA-FEIRA:

10:00 1ª Prova: Plataforma Feminina (eliminatória) / 2ª Prova: Tramp. de 3 metros Masculino (eliminatória)

15:00 3ª Prova: Tramp. de 1 metro Feminino (Final) / 4ª Prova: Sincronizado 3 metros Masculino (Final)

SEXTA-FEIRA:

09:30 5ª Prova: Tramp. de 3 metros Feminino (eliminatória) / 6ª Prova: Plataforma Masculina (eliminatória)

14:30 7ª Prova: Sincronizado 3 metros Feminino (Final) / 8ª Prova: Tramp. de 1 metro Masculino (Final)

SÁBADO:

09:30 9ª Prova: Plataforma Feminino (Final) /10ª Prova: Tramp. de 3 metros Masculino (Final)/ 11ª Prova: Sincronizado Plataforma Feminino (Final)

14:30 Tomada de Índice: Plataforma Feminina /3 metros Masculino

DOMINGO:

9:30 12ª Prova: Plataforma Masculina (Final) / 13ª Prova: Tramp. 3 metros Feminino (Final) / 14ª Prova: Sincronizado Masculino (Final)

14:30 Tomada de Índice: Plataforma Feminina /3 metros Masculino