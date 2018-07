No encontro de ontem, o Santos saiu na frente, com Neymar, ainda no primeiro tempo. O gol corintiano foi marcado por Danilo, logo aos dois minutos do segundo tempo.

O adversário da equipe do Parque São Jorge na grande decisão será conhecido hoje. Boca Júnior e Universidad de Chile jogam em Santiago. A vantagem é do time argentino, que venceu o primeiro confronto por 2 a 0, em Buenos Aires.