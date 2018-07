Tae kwon do brasileiro revela dois casos de doping O ciclo olímpico do Brasil no tae kwon do começou com duas atletas da seleção nacional suspensas por doping. O julgamento aconteceu na semana passada, mas só nesta quarta-feira que a Confederação Brasileira de Tae Kwon Do (CBTKD) anunciou que Leidiane de Aguilar Santos e Julliany Santos Ferreira foram punidas com seis meses de gancho por testarem positivo para o diurético Hidroclorotiazida.