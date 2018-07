Taiana e Fernanda Berti vencem duelo brasileiro no vôlei de praia na Noruega

"O country-quota brasileiro é muito disputado, com times que fazem semifinais no Circuito Brasileiro. É um jogo único em que não se pode errar, se não as adversárias levam a melhor. Nos dois últimos torneios perdemos para elas, mas não desanimamos. Continuamos treinando e observando os jogos desse time e hoje (domingo) conseguimos impor nosso ritmo de jogo", comentou Taiana.

O Major de Stavanger é a terceira das nove etapas válidas para a corrida olímpica brasileira. Como perderam no country-cota em Moscou (Rússia) e Porec (Croácia), Taiana e Fernanda Berti estão zeradas e, assim, já utilizaram os dois descartes - serão contabilizados os sete melhores resultados de cada dupla.

Com o título em Porec, Talita e Larissa foram a 1.600 pontos, disparadas na ponta. Lili/Carol Horta está empatada com Ágatha/Bárbara Seixas, depois de um quinto e um nono lugares, mas não vai pontuar em Stavanger. A chave principal terá também Juliana/Maria Elisa (600 pontos) e Maria Clara/Carol (360). As irmãs cariocas receberam convite. Na Croácia, não jogaram porque Maria Clara estava lesionada.

No Mundial, que começa no dia 26, na Holanda, não há country-cota. As duplas brasileiras foram apontadas pelo ranking do Circuito Mundial de 2014. Por isso, Taiana e Fer Berti estão classificadas, enquanto Maria Clara e Carol não poderão jogar. O torneio não vale para a corrida olímpica brasileira.