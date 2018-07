Taiana e Talita estreiam bem no vôlei de praia em Roma

No primeiro dia de disputa, Taiana e Talita ganharam das norte-americanas Day e Pavlik (17/21, 21/11 e 17/15) e das suíças Forrer e Vergé-Dépré (21/13 e 21/15). Assim, as brasileiras enfrentam nesta quinta-feira as holandesas Keizer e Van Iersel para definir a liderança do Grupo E e a vaga automática para as oitavas de final do Grand Slam de Roma.

Outra dupla do Brasil teve 100% de aproveitamento nesta quarta-feira. Lili e Bárbara Seixas somaram duas vitórias no Grupo F, incluindo o confronto brasileiro com Ágatha e Maria Elisa (24/22 e 21/14) - depois, bateram também as casaques Mashkova e Tsimbalova (21/11 e 21/13). Assim, decidem nesta quinta a liderança contra as britânicas Dampney e Boulton.

Depois da derrota para Lili e Bárbara Seixas, Ágatha e Maria Elisa se recuperaram com vitória sobre Dampney e Boulton (duplo 21/19). E a outra dupla do Brasil em Roma, Maria Clara e Carol, também perdeu um dos jogos do dia, para as alemãs Köhler e Schumacher (14/21, 21/15 e 15/10), mas conseguiu ganhar das norte-americanas Fopma e Sweat (21/16, 16/21 e 15/8).