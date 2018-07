Taiana e Talita faturam ouro em Roma no vôlei de praia

ROMA - Comprovando o grande momento que vivem, as brasileiras Taiana e Talita conquistaram neste domingo o título do Grand Slam de Roma do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A medalha de ouro foi obtida com uma vitória sobre as norte-americanas Ross e Kessy por 2 sets a 1, com parciais de 21/17, 19/21 e 15/12, na final.

Atuais líderes do ranking mundial, Taiana e Talita faturaram desta forma o terceiro título de um Grand Slam desta temporada, depois de terem ficado com a taça em Xangai, na China, e Haia, na Holanda.

E o Brasil ainda teve outro bom motivo para comemorar neste Grand Slam realizado na Itália. Horas antes de Taiana e Talita ficarem com o ouro, Lili e Bárbara Seixas derrotaram as alemãs Borger e Büthe na decisão do terceiro lugar e garantiram a medalha de bronze.

Foram cinco etapas do Circuito Mundial disputadas até aqui nesta temporada. A próxima para as mulheres será realizada entre os dias 1.º e 6 de julho, em Stare Jablonki, na Polônia.