Taiana e Talita são únicas brasileiras invictas na Suíça

Vencedoras de três etapas do Circuito Mundial até aqui, Taiana e Talita seguem perfeitas nos Alpes Suíços. Nesta quinta, elas venceram as alemãs Ludwig e Walkenhorst em sets diretos, parciais de 21/12 e 21/14, garantindo a liderança do Grupo C e a vaga nas oitavas de final.

As outras duplas brasileiras, porém, terminaram como segundas colocadas de suas chaves e terão que disputar uma etapa eliminatória antes das oitavas. É o caso de Lili/Bárbara Seixas, que nesta quinta perdeu das alemãs Holtwick e Semmler de virada, parciais de 17/21, 21/16 e 15/12.

No primeiro confronto brasileiro contra a nova dupla norte-americana, formada por April Ross e Kerri Walsh, melhor para as rivais. Após dar a luz ao terceiro filho, Walsh, tricampeã olímpica, voltou em grande forma ao lado da medalhista de prata nos Jogos de Londres e, nesta quinta, venceu de virada Maria Clara/Carol, com 19/21, 21/12 e 15/10.

Pelo Grupo H, Ágatha e Maria Elisa perderam também para uma parceria norte-americana na quarta, mas nesta quinta elas se recuperaram e venceram as suíças Isabelle Forrer e Vergé-Dépré, por 2 a 0, parciais de 21/18 e 21/12. Terminaram com o mesmo número de pontos das americanas Ross e Day, mas ficaram em segundo pelos critérios de desempate.