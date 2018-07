Taiana e Talita vão à final em Roma no vôlei de praia

Primeiro elas derrotaram as suíças Zumkehr e Heidrich por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 24/26, 21/19 e 15/11, nas quartas de final. Em seguida, nas semifinais, superaram as alemãs Borger e Büthe, também por 2 a 1, com 21/19, 13/21 e 15/11.

As adversárias de Taiana e Talina na final deste domingo serão as norte-americanas Ross e Kessy, que nas semifinais eliminaram as brasileiras Lili e Bárbara Seixas com uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 10/21 e 15/13.

Antes de serem derrotadas, Lili e Bárbara levaram a melhor sobre as holandesas Meppelink e Van Gestel com um triunfo por 2 sets a 0, com 21/12 e 21/19. Com isso, elas poderão ao menos brigar pelo bronze na Itália neste domingo, quando enfrentarão as alemãs Borger e Büthe.

Já na final, Taiana e Talita lutarão para conquistar o terceiro título de um Grand Slam desta temporada, depois de terem ficado com a taça em Xangai, na China, e Haia, na Holanda.