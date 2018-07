Taiana/Talita e Lili/Bárbara vão às quartas em Roma

Lili e Bárbara Seixas tomaram um susto no início da partida, mas venceram as austríacas D. e Schwaiger S. por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 21/13 e 15/12. Nas quartas de final, enfrentarão as holandesas Meppelink e Van Gestel, responsáveis pela eliminação da dupla brasileira Ágatha/Maria Elisa, que havia passado pela repescagem, mas perdeu nas oitavas em dois sets: 21/16 e 21/18.

Quem também passou repescagem foi Taiana/Talita. Campeãs do Grand Slam de Haia, na Holanda, no fim de semana passado, elas entraram em quadra duas vezes nesta sexta. Na primeira, bateram Ukolova/Khomyakova, da Rússia, por 2 a 0 (21/18 e 21/14). Depois, avançaram às quartas de final ao derrotarem as alemãs Ludwig e Walkenhorst por 2 a 1, com parciais de 21/12, 16/21 e 15/9.

Nas quartas de final, Taiana e Talita terão pela frente outra dupla algoz de brasileiras: Zumkehr e Heidrich. As suíças eliminaram nesta sexta-feira Maria Clara e Carol nas oitavas por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 21/16 e 15/12.