Taiana/Talita salva 4 match points e leva taça em Berlim

BERLIM - A dupla formada por Taiana e Talita, que lidera o ranking mundial da temporada no vôlei de praia, conquistou de forma heroica, neste domingo, o Grand Slam de Berlim do Circuito Mundial. As brasileiras salvaram quatro match points para vencerem as alemãs Holtwick e Semmler por 2 sets a 1, de virada, com parciais 16/21, 23/21 e 15/12, e ganharem o título da competição.

Desta forma, Taiana e Talita faturaram o quinto troféu de Grand Slam nesta temporada, depois de também terem se sagrado campeãs em Long Beach (EUA), Roma (ITA), Haia (HOL) e Xangai (CHN).

Antes de ganharem a decisão de forma heroica, as brasileiras venceram nas semifinais as checas Kolocova e Slukova por 2 sets a 1, também de virada, com parciais 20/22, 21/15 e 15/8.

Na final deste domingo, Taiana e Talita tomaram um susto ai saírem perdendo por 6/0 no primeiro set, no qual chegaram a reagir e ficaram apenas um ponto atrás, mas não conseguir evitar a derrota por 21 a 16.

Já na segunda parcial, Holtwick e Semmler se viram a um ponto do título quando abriram 20 a 17, mas as brasileiras reagiram, salvaram quatro match points e ganharam o set por 23 a 21.

No tie-break, marcado também pelo equilíbrio, as brasileiras começaram a abrir vantagem em um bloqueio de Talita, que garantiu o 8 a 6 no placar. E, depois disso, elas deslancharam para liquidar a fatura em 15 a 8.

Com título, Taiana e Talita também coroaram o grande final de semana vivido pelo Brasil em Berlim, pois no último sábado Vitor Felipe e Evandro se sagraram campeões da disputa masculina do Grand Slam realizado na Alemanha.

Agora, a próxima etapa do Circuito Mundial acontecerá entre os próximos dias 21 e 25, quando será disputado o Grand Slam de Moscou, na Rússia.