Talita bate Vivian e fatura o título do Rainha da Praia

SÃO PAULO - Campeã em 2008, Talita voltou a conquistar a coroa do Rainha da Praia ao superar Vivian, vencedora da disputa no ano passado e sua ex-parceira. O título foi garantido neste domingo por Talita, que, ao lado de Rebecca, venceu na final a parceria formada por Vivian e Maria Elisa por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/12, em duelo disputado na praia de Ipanema, no Rio.

"A Rebecca fez muito por mim nessa final, jogou como gente grande e manteve a calma. A considero Rainha também, metade da coroa é dela. Cinco anos depois, é muito bacana voltar a ganhar esse campeonato. Eu tive a sorte e a felicidade de chegar bem na decisão. Ano que vem vou tentar novamente," disse Talita.

Rebecca, de apenas 19 anos, retribuiu os elogios e aprovou a sua primeira participação no Rainha da Praia. "Foi maravilhoso jogar o primeiro Rainha da Praia. Acho que joguei bem e não senti a pressão. Fiquei muito feliz por ter sido convidada pela Talita para jogar a final."

Vivian acredita que a falta de ritmo após ficar seis meses afastada do vôlei de praia para tratar uma hérnia de disco afetou o seu desempenho. "Realmente, senti muito o desgaste, o calor estava mais forte. Sábado, eu consegui me superar e ganhei os três jogos, mas neste domingo não foi um dia bom. Fique feliz em ter chegado à final. E mesmo voltando de lesão, acho que fui bem."

O Rainha da Praia foi disputado por oito atletas, divididas em dois grupos, com jogos realizados sábado. No Grupo A, jogaram Talita, Juliana, Rebecca e Bárbara Seixas. O B foi disputado por Vivian, Maria Elisa, Lili e Taiana. As primeiras colocadas dos grupos avançaram à final.

O REI DA PRAIA

No próximo fim de semana, será disputado o Rei da Praia, com as participações de Alison, Bruno Schmidt, Emanuel, Evandro, Harley, Pedro Cunha, Pedro Solberg e Ricardo. Alison é o atual bicampeão da disputa.