Talita bate Vivian e fatura o título do Rainha da Praia Campeã em 2008, Talita voltou a conquistar a coroa do Rainha da Praia ao superar Vivian, vencedora da disputa no ano passado e sua ex-parceira. O título foi garantido neste domingo por Talita, que, ao lado de Rebecca, venceu na final a parceria formada por Vivian e Maria Elisa por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/12, em duelo disputado na praia de Ipanema, no Rio.