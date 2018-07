Talita domina premiação da FIVB no vôlei de praia

LAUSANNE - O grande ano de 2013 foi selado de maneira especial para a brasileira Talita nesta segunda-feira. Depois de uma temporada quase perfeita ao lado de sua parceira Taiana no vôlei de praia, com o título do Circuito Mundial, ela foi premiada em quatro categorias da modalidade em uma eleição realizada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

Talita foi eleita a melhor bloqueadora, melhor atacante, melhor jogadora ofensiva e parte da melhor dupla na eleição promovida pela entidade, que conta com votos de atletas, técnicos, árbitros, além de delegados da FIVB. Na semana passada, ela já havia sido premiada como melhor atleta do vôlei de praia em 2013 no Prêmio Brasil Olímpico.

"Fiquei ainda mais feliz agora. Foi um ano muito bacana. E esses prêmios não são só meus, são da Taiana também. Se fui eleita a melhor bloqueadora, foi porque tive um fundo que me ajudou. Se fui a melhor atacante, foi por méritos da Taiana no levantamento. Que venham mais conquistas para coroar essa parceria que completou um ano", disse Talita.

De fato, Taiana também se destacou na premiação, sendo eleita a personalidade do ano nas areias. Mesmo com todos esses prêmios dados às brasileiras, a norte-americana Kerri Walsh foi eleita a melhor jogadora do ano. Mas isso não diminuiu a alegria de Talita com o retrospecto em 2013.

"Para mim esse ano foi muito especial porque eu sempre trabalhei muito duro e tive companheiros que trabalharam duro, mas em 2013 isso foi representado nos resultados", disse Talita. "Taiana e eu nos entendemos muito bem em quadra e realmente conseguimos antecipar os movimentos da outra, trabalhar juntas e criar resultados positivos internacionalmente e no Brasil."