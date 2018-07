Talita e Larissa somam 2º título em quatro etapas

Nova dupla do vôlei de praia brasileiro, Talita e Larissa disputaram apenas quatro etapas do Circuito Mundial juntas. Mas já somam dois títulos. O segundo foi conquistado neste sábado, quando elas venceram duas parcerias alemãs na sequência, na semifinal e na final, e foram campeãs do Grand Slam da Polônia, realizado em Stare Jablonki.

Uma das maiores jogadoras da história do vôlei de praia, Larissa ficou 1 ano e meio afastada das competições, mas desistiu da aposentadoria e formou uma nova dupla com Talita. Nas duas primeiras etapas que elas disputaram, em Haia (Holanda) e Long Beach (EUA), caíram nas oitavas de final. Depois, foram campeãs em Klagenfurt (Áustria).

Agora, em Stare Jablonki, elas somaram o segundo título seguido na temporada, mostrando que a nova dupla é realmente muito forte. No Grand Slam da Polônia, Talita e Larissa ainda precisaram disputar o qualifying. Assim, somaram oito vitórias para chegar à medalha de ouro, sendo que perderam apenas dois sets durante a excelente campanha.

Neste sábado, elas começaram com vitória sobre as alemãs Holtwick e Semmler por 21/17 e 21/12. Depois, ganharam de outra dupla da Alemanha, Ludwig e Sude, por 21/14, 19/21 e 16/14 e ficaram com o título. Já as também brasileiras Fernanda Berti e Taiana perderam duas vezes durante o dia e terminaram o Grand Slam da Polônia em quarto lugar.

"Estou muito feliz com mais essa vitória. Estamos nos adaptando cada vez mais e isso tem se refletido no resultado dentro de quadra. Conseguir esse segundo ouro consecutivo mostra que estamos no caminho certo", afirmou Larissa, que chegou ao seu 48º título em etapas do Circuito Mundial - o recorde é da norte-americana Kerri Walsh, com 50.

"Temos que manter o foco com essas vitórias. Ainda cometemos bastantes erros principalmente no segundo set. Estamos evoluindo e os resultados mostram isso, mas ainda podemos melhorar muito. Espero chegar no Brasil com um vôlei ainda melhor", disse Talita, já projetando a próxima etapa do Circuito Mundial, a partir de 23 de setembro, em Barueri (SP).