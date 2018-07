Talita e Maria Elisa avançam às semifinais no Canadá

Agora, as atuais vice-campeãs do Circuito Mundial de Vôlei de Praia aguardam a definição das adversárias nas semifinais em Quebec, que podem ser as compatriotas Taiana e Vivian. Na sexta-feira, elas superaram as norte-americanas Hochevar e Rutledge por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/9. Depois, porém, perderam para as espanholas Liliana e Baquerizo por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/19. Agora, vão disputar a repescagem para as semifinais.

As irmãs Maria Clara e Carol conseguiram três vitórias na repescagem e seguem vivas na etapa de Quebec do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. As brasileiras derrotaram as francesas Giordano e Larche por 2 sets a 0, com um duplo 21/17, as chinesas Huang e Yue por 2 a 0, com parciais de 21/19 e 21/16, e as norte-americanas Hochevar e Rutledge por 2 a 0, com parciais de 21/17 e 21/19. No sábado, o primeiro jogo de Maria Clara e Carol será contra as canadenses Bansley e Maloney.

MASCULINO - O Brasil ainda tem duas duplas vivas na chave masculina da etapa de Quebec do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Thiago/Harley e Moisés/Álvaro se enfrentam neste sábado e quem vencer encara os letões Samoilovs e Sorokins por uma vaga nas semifinais.

Thiago e Harley perderam para os norte-americanos Rogers e Dalhausser por 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 11/21 e 15/11, nas oitavas de final. Na repescagem, se recuperaram com o triunfo sobre os canadenses Hatch e Schatcher por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/17.

Moisés e Álvaro foram superados nas oitavas de final pelos norte-americanos Gibb e Rosenthal, por 2 sets a 0, com parciais de 22/20 e 21/15. Depois, superaram os neozelandeses Lochhead e Pitman por 2 sets a 1, com parciais de 17/21, 21/18 e 17/15.

Já Billy e Bruno Schmidt estão eliminados. Eles venceram os austríacos Doppler e Mellitzer por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 21/12 e 15/11, e os canadenses Binstock e Van Huizen por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/18. Porém, deixaram a disputa com a derrota para os brasileiros naturalizados georgianos Jorge e Renatão por 2 sets a 1, com parciais de 21/17, 20/22 e 15/0.