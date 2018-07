Talita e Taiana vencem etapa do vôlei de praia nos EUA

LONG BEACH - Em uma final brasileira, Talita e Taiana superaram Maria Clara e Carol nesta sexta-feira e faturaram a medalha de ouro no Grand Slam de Long Beach, etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia. A dupla levou a melhor na decisão pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 22/20, 15/21 e 13/15, em uma hora de partida.

Foi o quarto título da parceria em sete etapas disputadas até agora neste ano. Elas já haviam conquistado o Grand Slam de Xangai, Haia e Roma. E haviam sido medalha de bronze em Gstaad. O resultado deixa Talita e Taiana com maior vantagem na liderança isolada do ranking.

Para alcançar mais uma decisão na temporada, a dupla precisou vencer as americanas Summer Ross e Emily Day por 2 sets a 1, com parciais de 22/24, 22/20 e 16/14, na semifinal. Maria Clara e Carol superaram as alemãs Holtwick e Semmler por 21/15 e 21/12. Na decisão, porém, acabaram sendo batidas por Talita e Taiana.

RÚSSIA

No Open de Anapa, as brasileiras Elize Maia e Fernanda Berti foram eliminadas nas quartas de final nesta sexta-feira. Elas foram derrotadas pelas alemãs Mersmann e Schneider por 2 sets a 1, com parciais de 21/17, 17/21 e 15/12.

Antes, haviam vencido duas partidas nesta sexta, pela segunda fase e pelas oitavas. No primeiro jogo do dia, superaram as gregas Arvaniti e Karagkouni por 25/23 e 21/18. Logo na sequência bateram as casaques Mashkova e Tsimbalova por 21/19, 19/21 e 15/09.