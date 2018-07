Talita/Larissa e Ágatha/Bárbara Seixas vencem na Polônia

Duas melhores duplas da atualidade, Talita/Larissa e Ágatha/Bárbara Seixas começaram muito bem o último Grand Slam da temporada 2015 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Olsztyn, na Polônia. Cada um dos dois times venceu dois jogos nesta quarta-feira e já se garantiu na próxima fase. Ambas as duplas precisam ganhar pela terceira rodada da fase de grupos, na quinta, para avançar diretamente às oitavas de final.

Larissa/Talita abriu o dia vencendo confronto brasileiro contra Maria Clara/Carol, por 2 sets a 1, com parciais de 21/14, 19/21 e 15/11. Na sequência, elas venceram também a dupla local Trybula/Kloda, por 2 a 0, com duplo 21/12. Na sexta, jogam contra Ukolova/Birlova, da Rússia.

Já Ágatha/Bárbara abriu o time contra as locais Wloch/Stepien, vencendo por fáceis 21/15 e 21/7. As campeãs mundiais voltaram à quadra horas depois para ganharem das norte-americanas Kessy/Day, também por 2 a 0 (21/15 e 21/17). O primeiro lugar do grupo será definido contra Wang/Yue, da China.

Essas duas duplas disputam a liderança da corrida olímpica, que vai definir pelo menos um dos dois times que representarão o Brasil no Rio-2016. Talita/Larissa lidera, mesmo tendo participado de apenas seis torneios, contra sete de Ágatha/Bárbara. Serão considerados os sete melhores resultados de cada time em nove eventos, sendo o último deles o Open do Rio, na semana que vem.

Juliana/Maria Elisa corre por fora, com chances matemáticas, e abriu o Grand Slam polonês com uma vitória e uma derrota. As veteranas perderam para as holandesas Van Gestel/Van der Vlist, por 2 a 0 (21/16 e 21/18) e ganharam das alemãs Laboureur/Sude, por 2 a 1 (19/21, 21/19 e 15/11).

As vice-campeãs mundiais Fernanda Berti e Taiana, que vieram do qualifying, abriram o dia com derrota para Lehtonen/Lahti, da Finlândia, e se recuperaram sobre Pata/Matauatu, da Vanuatu. Já Maria Clara/Carol só perdeu. Primeiro, para Larissa/Talita. Depois, para as russas Ukolova/Birlova.

MASCULINO

Entre os homens, nesta quarta-feira foi disputado o qualifying. Álvaro Filho/Vitor Felipe vacilaram e perderam de Sorokins/Toms, da Letônia, por 2 a 1, e não conseguiram avançar à chave principal. O Brasil será representado por Alison/Bruno Schmidt, Evandro/Pedro Solberg e Ricardo/Emanuel.