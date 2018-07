Talita/Larissa e mais duas duplas avançam às oitavas em Long Beach

O Brasil já tem três duplas garantidas nas oitavas de final da chave feminina do Grand Slam de Long Beach, a etapa norte-americana do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. E a lista pode ficar maior porque Juliana/Maria Elisa também passou à fase de mata-mata, mas terá que jogar a repescagem antes das oitavas.

Na fase de grupos, o Brasil fez 10 jogos contra duplas de outros países e venceu nove deles. A única derrota foi de Talita/Larissa que, nesta quinta-feira, perdeu três sets para Branagh/Pavlik (EUA), com parciais de 21/17, 18/21 e 20/18.

Mas a dupla recém-formada, que joga junto apenas pela segunda vez (estreou em Haia, semana passada), havia vencido Juliana/Maria Elisa e Gallay/Klung na quarta. Com duas vitórias, ficou na primeira posição do Grupo B. As ex-parceiras delas acabaram em segundo porque, nesta quinta, fizeram 2 sets a 0 na dupla da Argentina, com parciais apertadas, de 22/20 e 29/27.

As demais parcerias brasileiras na chave principal tiveram campanha perfeita e vão às oitavas com 100% de aproveitamento. No fechamento da fase de grupos, Fernanda Berti/Taiana bateu as Ludwig e Sude, da Alemanha, por 2 a 0 (21/9 e 21/17), enquanto Ágatha e Bárbara Seixas atropelaram as donas da casa Day/Summer por 2 sets a 0 (21/14 e 21/12).

O programa do Grand Slam californiano prevê duas rodadas para esta sexta-feira, com a realização da repescagem e das oitavas de final no feminino. Depois, para o sábado, estão previstas quartas de final e semifinal. A decisão do título é no domingo.