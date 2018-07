Talita/Larissa vence e vai à final em etapa de Barueri

Em duelo nacional na semifinal, Talita e Larissa venceram Maria Clara e Carol por 2 sets a 0, com duplo 21/15, e garantiram vaga na final do Grand Slam de Barueri, etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia. Elas vão disputar o título contra as italianas Menegatti e Orsi Toth, neste domingo, às 9h45.

Talita e Larissa vão tentar conquistar o terceiro título consecutivo em Grand Slams nesta temporada, já que venceram em Klagenfurt, na Áustria, e em Stare Jablonki, na Polônia. A dupla brasileira, que se uniu somente em junho deste ano, está invicta há 31 jogos no circuito.

"Eu fiquei um ano e meio parada e voltei às areias. A principal motivação foi buscar a vaga em 2016, já que a Olimpíada será no Rio. Estamos brigando pelo quinto título consecutivo, estou muito feliz em voltar ao Circuito Mundial e fazendo uma parceria tão forte com a Talita", disse Larissa, ao comemorar o bom retorno ao circuito.

Para Talita, a dupla precisa aproveitar cada etapa do circuito para evoluir. "Temos muito que evoluir crescer degrau por degrau. Após cada jogo, descobrimos uma coisa nova, acontece algo que precisamos nos adaptar. A gente entra em quadra sempre querendo dar o nosso melhor", declarou.

Na outra semifinal da chave feminina, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth venceram as holandesas Madelein Meppelink e Marleen Van Iersel por 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 18/21 e 15/11. Trata-se do melhor resultado das italianas até agora no circuito. Elas nunca passaram do quarto lugar.