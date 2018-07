Também invicta, Rússia é favorita contra os EUA A luta por uma vaga na decisão do Campeonato Mundial começa amanhã às 4 horas de Brasília. A Rússia, invicta no Mundial, enfrenta a seleção dos Estados Unidos, campeã do último Grand Prix. Apesar do favoritismo e de contar com jogadoras respeitadas internacionalmente, como a ponta Gamova, o técnico russo Vladimir Kuzyutkin é cauteloso. "É difícil antecipar o que vai acontecer nas próximas partidas e na final. Não espero nada de concreto, Simplesmente vamos fazer o melhor possível."