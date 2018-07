Tatiele é esperança de pódio brasileiro na São Silvestre

SÃO PAULO - No ano passado, nenhuma brasileira conseguiu subir ao pódio da prova feminina da São Silvestre. O melhor resultado foi de Tatiele de Carvalho, que conseguiu o sexto lugar na corrida vencida pela queniana Maurine Jelagat Kipchumba. Dessa vez, porém, ela carrega a esperança de levar ao Brasil ao grupo das cinco primeiras colocadas - a largada será às 8h40 desta terça-feira.

"Estou tranquila, vou correr a prova sem pressão nenhuma, porque sei quantas adversárias fortes tenho por aí, tanto do Brasil quanto do exterior. Estou tranquila, engatinhando em questão de São Silvestre. Não sou corredora de 15km, gosto de correr 5km e 10km na pista. Mas é uma prova maravilhosa, que tenho sonho muito grande de vencer. Estamos prontos para o que der e vier", diz Tatiele.

Essa será a quinta participação consecutiva dela na tradicional prova pelas ruas de São Paulo. O melhor resultado foi justamente no ano passado, quando conseguiu o sexto lugar e chegou perto do pódio. "Eu e o meu técnico não trabalhamos na questão ''posição''. Nós trabalhamos na questão resultado e tempo. Se nós melhoramos o nosso tempo, já é uma grande vitória", explica.

Na prova feminina, já são quatro vitórias seguidas de atletas do Quênia - o Brasil ganhou pela última vez em 2006, com Lucélia Peres. "Não é tão difícil ganhar delas (quenianas). É que as brasileiras não têm tido sorte nos últimos anos. A gente vem trabalhando, se dedicando, mas simplesmente a sorte não bateu na nossa porta ainda e quem sabe seja neste ano", afirma Tatiele.