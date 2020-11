Taubaté derrota o Vôlei Ribeirão e mantém a liderança da Superliga Masculina

Atual campeão, o Taubaté começou muito bem a edição 2020/2021 da Superliga Masculina de Vôlei. Neste sábado, fora de casa, o time do Vale do Paraíba venceu o Vôlei Ribeirão por 3 sets a 0 - parciais de 25/16, 25/21 e 25/17 -, no ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto (SP), e se manteve na liderança da fase de classificação.

A vitória foi a quinta do Taubaté em cinco jogos. A equipe agora soma 15 pontos na tabela de classificação, dois a mais que o Cruzeiro, que também neste sábado bateu o Itapetininga por 3 sets a 0 - parciais de 25/19, 25/23 e 25/20 -, em Itapetininga (SP). Já o Vôlei Ribeirão amargou a quinta derrota consecutiva e ainda não pontuou.

Um dos destaques da partida, o ponteiro João Franck não viu facilidade na vitória do Taubaté. "O jogo nunca é fácil. A equipe deles também tem qualidade e ainda jogava em casa, mas nos comportamos muito bem e conseguimos juntar bem o nosso time, fazer os fundamentos e cumprir o que estudamos. Estamos de parabéns, os três pontos vão para casa, conseguimos manter a liderança e agora é continuar focado", afirmou, em entrevista ao SporTV.

Outro clube mineiro se deu em um duelo contra um paulista. O América/Montes Claros conquistou a segunda vitória consecutiva, se recuperando de um mau começo na Superliga, ao derrotar o Guarulhos por 3 sets a 1 - com parciais de 25/22, 25/15, 22/25 e 25/18 -, no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros (MG).