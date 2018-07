TCU identifica atraso geral nas obras

"O atraso pode resultar numa Copa mais cara porque pode ensejar aditamentos", afirmou o ministro do TCU, Valmir Campelo, responsável pelo acompanhamento das obras.

O andamento das obras dos estádios também é preocupante. De acordo com o TCU, a Arena da Baixada (Curitiba) é a obra mais atrasada. O estádio, orçado em R$ 234 milhões, está com apenas 8,5% da obra acabada (leia ao lado). Em seguida, vem a Arena Dunas (Natal), com 18,5%. No ranking dos mais atrasados, o Itaquerão (São Paulo) ocupa a quarta posição com 23% das obras prontas. O Maracanã, onde será o jogo final do Mundial, está com 30,92%.

Apenas dois estádios - Fonte Nova, em Salvador, e Castelão, em Fortaleza - estão com mais da metade das obras concluídas.

Em depoimento na Comissão de Turismo e Desporto da Câmara, Campelo atribuiu a existência de superfaturamentos em projetos de obras à pressa na elaboração do orçamento. "Não vi má-fé ou vontade do gestor em errar propositalmente. Não vejo má fé porque nem a licitação nem o contrato foram realizados", disse o ministro. As fiscalizações já resultaram em redução de cerca de R$ 500 milhões.