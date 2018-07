TCU lança portal para fiscalizar gastos com Jogos Olímpicos do Rio

RIO - Os Tribunais de Contas da União (TCU), do Estado do Rio e da capital fluminense lançaram na tarde desta quinta-feira o portal Fiscaliza Rio 2016, que tem por objetivo tornar públicas todas as ações de fiscalização dos gastos dos governos com os Jogos Olímpicos. A iniciativa é inédita no País.

"As ações de fiscalização terão como escopo dois importantes documentos, a Matriz de Responsabilidades dos Jogos e o Plano de Antecipação de Investimentos das Políticas Públicas", explicou o ministro Aroldo Cedraz, do TCU. "Cada tribunal poderá cadastrar múltiplos assuntos relacionados, mas o maior valor deste instrumento está na oportunidade de potencialização do controle social", continuou.

O portal traz informações sobre o trabalho de fiscalização de cada um dos tribunais e sobre os investimentos dos governos relativos às quatro regiões do Rio que receberão instalações voltadas à Olimpíada. Além disso, qualquer cidadão poderá realizar denúncias de mau uso de verbas através de formulário disponível no site (www.fiscalizario2016.gov.br), que também tem versão em inglês e espanhol.

O trabalho conjunto entre os tribunais de contas das três esferas de governo para a fiscalização dos gastos com os Jogos Olímpicos foi enaltecido pelo presidente do TCU, Augusto Nardes. "O que estamos fazendo é uma revolução", afirmou. "Nosso papel é apontar dificuldades para melhorias nas ações de quem executa", destacou.

O lançamento do site aconteceu em evento que reuniu 300 pessoas no auditório do Tribunal de Contas do Estado, no centro do Rio. Dentre os presentes estavam o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, e o prefeito da capital, Eduardo Paes, além de ministros e auditores dos três tribunais.