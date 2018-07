TCU suspende licitação do Projeto Torcida Legal O Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu, por medida cautelar, a concorrência pública do Ministério do Esporte para o fornecimento de equipamentos, implantação e manutenção dos sistemas de controle de acesso e monitoramento de imagens dos estádios usados no Campeonato Brasileiro das séries A e B, uma das ações previstas no "Projeto Torcida Legal". A decisão decorreu de representação formulada por empresas licitantes noticiando possíveis irregularidades. Exame preliminar dos autos indica que a posição dos dois primeiros colocados no processo foi invertida.