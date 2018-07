Team Nogueira desembarca em São Paulo com Minotauro e Minotouro

SÃO PAULO - Uma das maiores equipes de MMA do mundo, a Team Nogueira finalmente finca sua bandeira na cidade de São Paulo. A capital paulista recebeu a mais nova franquia da academia dos irmãos Nogueira. Com mais de 200 pessoas, o espaço foi inaugurado nesta segunda-feira, com as presenças de Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro, além de Eric Lobão, gerente de academias, e Rafael Spanopoulos, novo franqueado.

"É um felicidade enorme poder levar o Team Nogueira para uma cidade tão importante como São Paulo. Tenho certeza que a academia vai ser um grande sucesso. As instalações estão lindas, coisa de primeiro mundo", afirmou Minotauro.

A equipe conta com lutadores consagrados nas artes marciais, como Junior Cigano, Anderson Silva, Rafael Feijão, Erick Silva e Fábio Maldonado. Porém, o objetivo maior não é pegar atletas prontos e sim revelar novos talentos para o mundo do MMA.

"A Team Nogueira possui mais de 85 atletas profissionais sendo empresariados pela academia e participando de torneios espalhados pelo País inteiro. É muito fácil você pegar o Anderson Silva, um cara pronto, e trabalhar ele, mas formar um atleta é a grande preocupação que nós temos. Então apostamos em um trabalho de base e estamos colocando novos lutadores para lutar", explicou Minotouro.

Esses profissionais da luta recebem alimentação, suplementação, hospedagem, assistência médica e odontológica. Além disso, preparadores físicos, fisiologistas, fisioterapeutas e psicólogos compõe a equipe multidisciplinar que cuida desse time para que possam disputar as competições no mais alto nível e nos melhores eventos do mundo.

Apesar dessa preocupação com os atletas, este não é o único objetivo da academia. As instalações também foram preparadas para receber os alunos que querem aprender e desenvolver as artes marciais, e não necessariamente se tornar um profissional do MMA. Além de possuir uma variedade enorme de programas e atividades exclusivas para mulheres e crianças de todas as idades.

"Fizemos um vestiário amplo, que comporta muita gente, cabides para ternos, chuveiros e bancos para a mãe ficar esperando o filho que está treinando. São coisas básicas, mas você não achava isso em uma academia só de artes marciais. Estamos atentos para atender o público paulista, que por sinal é muito exigente", disse Spanopoulos.

A rede Team Nogueira Franquias já está presente em cidades como: Rio de Janeiro, Londrina, Joinville, Orlando e San Diego, ambas nos Estados Unidos, e Zurique, na Suíça. Já estão fechadas, pelo menos, oito novas franquias pelo País e uma em Dubai, Emirados Árabes Unidos.