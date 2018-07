Team Sky e Bradley Wiggins entram na mira da Agência Antidoping Britânica

O Team Sky, uma das mais vitoriosas equipes da elite do ciclismo de pista mundial, e o astro Bradley Wiggins, dono de cinco medalhas de ouro olímpicas, estão sendo investigados pela Agência Antidoping Britânica (UKAD, na sigla em inglês), segundo revelou nesta sexta-feira o jornal londrino Daily Mail. A agência confirmou a investigação, sem nomear os investigados.

Pelo que relatou o Daily Mail, a investigação se dá ao redor das circunstâncias do recebimento de um pacote médico suspeito pelo time durante a Volta da França de 2011. Wiggins ganhou a etapa do dia seguinte ao fato. Ele, foi campeão geral na temporada seguinte.

"Estamos investigando uma alegação de má conduta no ciclismo. Para proteger a integridade da investigação, não vamos comentar mais do que isso", disse a UKAD, nesta sexta, em comunicado. Já o Team Sky afirmou que está conduzindo uma "revisão" interna para estabelecer os fatos e que está confiante de que não há nada de errado.

Wiggins ainda não fez comentários. Aos 36, ele se aposentou depois de ganhar mais uma medalha de ouro olímpica no Rio, no ciclismo de pista, e encerrar a carreira com uma coleção de oito medalhas olímpicas, além de 15 em Campeonatos Mundiais na estrada e na pista. Ídolo britânico, ele recebeu em 2013 o título de Sir, entregue a ele pela rainha Elizabeth II.