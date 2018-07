Técnica do judô brasileiro, Yuko Fuji avisa: 'Sucesso virá com trabalho'

SÃO PAULO - A japonesa Yuko Fuji é uma das estrangeiras que estão no Brasil com missão de ajudar o País a conquistar um espaço maior nas modalidades olímpicas. Atual comandante da seleção brasileira de judô, ela chegou em maio de 2013 e tem a expectativa que nos jogos do Rio de Janeiro os donos da casa conquistem 14 medalhas na modalidade.

ESTADO - Por que você decidiu ajudar o esporte brasileiro?

YUKO FUJI - O Brasil sempre teve grande potencial, ótima comissão técnica e história vitoriosa. Quando recebi a oferta, eu me senti honrada e animada porque eu tinha certeza de que poderia aprender com eles, assim como eu poderia contribuir.

ESTADO - Quais são as dificuldades?

Y.F - Eu gostaria de aprender a língua para poder me comunicar melhor. Também quero ter mais tempo com os atletas.

ESTADO - Como está o aprendizado?

Y.F -E u posso ver a melhora no dia a dia. Eles estão interessados.

ESTADO - E a expectativa para 2016?

Y.F - Eu adoraria dizer que vamos ganhar 14 medalhas. O sucesso virá com trabalho e esforço.