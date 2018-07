Técnico admite que Ronaldinho e David Luiz foram mal

"O David Luiz teve uma atuação abaixo do David Luiz. Já tivemos uma conversa no intervalo e no pós-jogo. Disse para ele que o erro faz parte da vida. Ele não pode desequilibrar por causa disso. Ele esteve abaixo do normal. Marcou um atacante bem difícil (Dzeko) e por duas vezes deixou ele usar o corpo para driblá-lo'', analisou Mano.

O treinador disse que faltou fluidez a Ronaldinho. "A bola precisa passar por este jogador. O Ronaldinho esteve baixo do Ronaldinho, e a jogada terminava nele. Não teve sequência com qualidade de passe. A equipe fluiu mais com o Ganso, ele deu mais continuidade aos lances",

O lateral-esquerdo Marcelo foi elogiado pelo comandante. "Ele melhorou muito e evoluiu para jogar em linha de quatro homens na defesa.''