Técnico afirma que Robles não era bem-vindo em Xangai O treinador do atual campeão olímpico dos 110 metros com barreiras, Dayron Robles, afirmou nesta quarta-feira que a organização da etapa de Xangai da Diamond League não queria que o atleta participasse da competição. De acordo com Santiago Antunez, o velocista cubano recebeu uma ligação dos responsáveis pelo evento, que disseram que iriam gostar caso ele não aparecesse na pista chinesa.