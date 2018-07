Técnico avisa Brasil de evolução holandesa no Mundial de handebol

NIS - Depois de terminar a primeira fase na liderança do Grupo B do Campeonato Mundial da Sérvia, a seleção brasileira feminina de handebol terá pela frente nas oitavas de final aquele que, teoricamente, é o mais fraco classificado do Grupo A. A Holanda terminou na quarta posição em sua chave, mas o técnico do Brasil, Morten Soubak, é categórico ao afirmar que não espera tranquilidade na briga por uma vaga nas quartas.

"Agora é um novo momento. Está igual para todos", destacou. "A Holanda é um time que não tem tanta história no handebol, mas tenho visto o crescimento da equipe. Aqui elas jogaram muito e perderam por pouco os jogos da primeira fase. E eu sei que elas estão muito felizes porque vão jogar contra o Brasil. Estamos cientes que vamos nos encontrar com um adversário muito forte. Jogamos contra a Holanda nos últimos três anos e sempre foram confrontos muito bons."

A armadora Deonise entoou o coro do treinador. "A Holanda está crescendo e tem um estilo próprio de jogo. Fizemos amistosos contra elas e sempre tivemos muita dificuldade. Além disso, estão muito bem nesse Mundial. É uma equipe que tem que ser respeitada pelo desenvolvimento que vem tendo. Acredito que agora os detalhes irão definir. Para nós, a competição está começando novamente agora e é tudo ou nada. Por isso, temos que saber levar muito bem essa pressão, porque se perdermos nos detalhes, não podemos voltar atrás."

Mas Soubak viu evolução também na seleção brasileira. Além do crescimento evidente dos últimos anos, nos quais passou a ser uma das potências da modalidade, a equipe, de acordo com o treinador, mostrou um desempenho melhor ao longo da competição, como na vitória sobre a poderosa Dinamarca.

"Vimos o nosso crescimento na etapa classificatória e esse era o objetivo. Queremos tentar crescer um pouco mais, cada vez que pisarmos na quadra. Ainda temos muito para dar. Com certeza, esse será um jogo muito tático. Vamos tentar manter o nosso ritmo e a nossa performance na quadra para conseguirmos os dois pontos e a nossa classificação para as quartas", disse o treinador.