Técnico cede e vai receber ex-campeões O contato com a torcida ontem não foi o único momento em que Dunga deu o braço a torcer. Depois de alguma insistência, que contou até mesmo com a participação de Cafu, o treinador aceitou abrir janela na programação da seleção para receber um grupo de campeões. Além de Cafu, capitão do pentacampeonato, estarão presentes ao encontro, hoje, ex-atletas como o goleiro Félix e os atacantes Pepe e Edu.