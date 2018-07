Técnico comemora nova vitória brasileira no handebol O técnico Morten Soubak comemorou a vitória sobre a China, por 34 a 21, neste domingo, na cidade de Nis, que manteve a invencibilidade da seleção brasileira feminina de handebol no Mundial da Sérvia. Diante de um adversário que era uma incógnita, pela falta de informações no cenário internacional, ele acredita que o time do Brasil fez um bom papel em quadra.