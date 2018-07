Técnico confirma Rudisha fora do Mundial de Atletismo O Mundial de Atletismo, que será realizado no próximo mês em Moscou, perdeu mais uma atração. Após o norte-americano Tyson Gay anunciar no último fim de semana que não competirá após dar positivo em exame antidoping, o treinador do queniano David Rudiha revelou que o campeão olímpico dos 800 metros desistiu de participar do campeonato na Rússia por causa de uma lesão no joelho.